Piers Morgan, omul care l-a făcut pe Cristiano Ronaldo să spună tot, dezvăluie următoarea echipă la care îl vede pe portughez

În interviul din care au apărut pentru moment doar câteva fragmente, Cristiano Ronaldo a spus că nu îl respectă pe antrenorul Erik ten Hag, i-a dat replica fostului coleg Wayne Rooney, a criticat clubul pentru lipsa de progres, dar și pentru numirea lui Ralf Rangnick, în sezonul trecut.

Manchester United a emis, astăzi, un comunicat de presă în care a anunțat că va oferi un răspuns oficial după apariția interviului integral cu Cristiano Ronaldo. Presa britanică a scris deja că portughezul va fi amendat cu un milion de lire sterline și va căuta să se despartă cât mai rapid de cvintupul câștigător al Balonului de Aur.

Piers Morgan, cel care a stat de vorbă cu Cristiano Ronaldo, a spus la scurt timp după apariția interviului că l-ar vedea pe portughez la Arsenal, actualul lider din Premier League: "Este exact ceea ce avem nevoie. Cristiano și Gabriel Jesus ne-ar duce către titlu", a scris pe Twitter Morgan, care este un fan al "tunarilor".

Jurnalistul, care este un apropiat al lui Ronaldo, a vorbit ulterior pe larg despre acest subiect, la talkSPORT Breakfast: "Gabriel Jesus are nevoie de un partener în atac care să marcheze. Jesus acoperă foarte mult teren, iar Arsenal are nevoie de o 'vulpe' în careu, un jucător de clasă mondială cu experiență, care a câștigat totul. Și mă gândesc la cineva: Cristiano Ronaldo! L-aș lua imediat pentru șase luni la Arsenal. Ideea conform căreia Ronaldo nu mai poate juca fotbal... îmi pare rău, e de râs".

Arsenal, echipa antrenată de Mikel Arteta, are un început extraordinar de sezon în Premier League. Londonezii ocupă primul loc, cu 37 de puncte strânse în 14 meciuri, la cinci lungimi în fața lui Manchester City.

Cei mai buni marcatori ai lui Arsenal din acest sezon de Premier League sunt Martin Odegaard (6 goluri), Gabriel Jesus și Gabriel Martinelli (5).

... despre faptul că se simte trădat: Da, au încercat să mă forțeze să plec. Nu doar antrenorul, ci și 2-3 persoane din cadrul clubului, din conducere. Mă simt trădat. (n.r - Crezi că au încercat să scape de tine?) Sincer, nu ar trebui să spun asta, nu știu. Nu-mi pasă, dar oamenii trebuie să știe adevărul. M-am simțit trădat și am simțit că anumiți oameni nu m-au vrut. Nu numai sezonul acesta, ci și sezonul trecut.

...despre Ralf Rangnick: Cum un club precum Manchester United, după ce l-a avut pe Sir Alex Ferguson, îl aducă pe Ralf Rangnick? Nu numai eu am fost surprins, ci toată lumea. Nimeni nu a înțeles. Acest om nu e nici măcar antrenor, deci cum să fie șeful lui Manchester United? Nu auzisem niciodată de el.

...despre Erik ten Hag: "Nu am respect față de el pentru că nu îmi arată respect. Dacă nu îmi arăți respect, nu te voi respecta niciodată. Dacă ai, voi avea și eu mereu respect față de tine".

...despre criticile lui Wayne Rooney: "Nu știu de ce mă critică atât de rău. Probabil pentru că el și-a încheiat cariera, iar eu încă joc la cel mai înalt nivel. Nu voi spune că face asta pentru că eu arăt mai bine decât el... ceea ce e adevărat"

...despre lipsa de progres din cadrul clubului: "Progresul a fost zero! De când a plecat Sir Alex, nu am văzut nicio evoluție. Nimic nu s-a schimbat. Nici condițiile de antrenament, nici piscina, nici sala de forță, nici bucătăria, nici bucătarii, nici tehnologia.

...despre problemele din club: "Cred că fanii trebuie să știe adevărul. Vreau ce e mai bun pentru acest club. De aceea am venit la Manchester United, dar sunt niște lucruri în cadrul clubului care nu ne ajută să ajungem la nivelul lui City, Liverpool saua chiar Arsenal, acum. Un club de o asemenea dimensiune trebuie să fie în top 3, în opinia mea. Iubesc Manchester United, iubesc fanii, mereu sut alături de mine. Dar dacă vor ca lucrurile să meargă diferit, trebuie schimbate multe, foarte multe lucruri".

...despre Sir Alex Ferguson: "Știe mai bine decât orice că acest club nu este pe drumul care trebuie și pe cel care merită să fie. Știe și el, știe toată lumea. Cei care nu văd asta, nu vor să vadă, sunt orbi".

