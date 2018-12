"E un jucator de TOP!" Transferul cerut conducerii de catre jucatorii de la Barcelona! Ar fi o surpriza uriasa

Barca poate aduce un nou atacant.

Presa din Spania a scris in ultimele zile de posibilitatea ca Barcelona sa-l aduca pe fostul jucator al Realului, Alvaro Morata. Spaniolul de 26 de ani nu trece deloc printr-o perioada buna la Chelsea si ar fi de acord cu o despartire.

Cei de la Barcelona abia asteapta ca Morata sa vina desi are doar 7 goluri in 21 de partide in toate competitiile in acest sezon. Morata a iesit accidentat de pe teren in prima repriza a partidei cu Vidi, 2-2, insa Sarri a anuntat ca nu este o accidentare serioasa.



"Morata este un jucator pe care il apreciez foarte mult, e un jucator de top de multi ani. Pana la urma este decizia clubului daca vrea sa-l aduca sau nu, la fel cum e cu orice jucator. Daca zvonurile sunt adevarate, l-am primi foarte bine" a spus Jordi Alba, citat de Four Four Two.