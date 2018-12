BOMBA! PSG ii mai da o lovitura Barcelonei! Transferul de 125 de milioane euro este IMINENT!

Presa catalana detoneaza bomba!

Ivan Rakitic si-a scos casa la vanzare si si-a trimis copiii sa invete limba franceza. Mijlocasul croat ar fi batut palma cu PSG si forteaza un transfer de 125 de milioane de euro in capitala Frantei, anunta TV3 din Catalunia. Cele doua cluburi pot realiza un schimb spectaculos. Barca il vrea pe Rabiot de la PSG, jucator care a cerut deja sa fie lasat sa plece de pe Parc des Princes.

Rakitici a fost unul dintre cei mai importanti oameni ai Barcei in ultimii ani si om de baza in echipa Croatiei, finalista la Cupa Mondiala din Rusia.

Abia scapata de problemele cu fairplay-ul financiar, PSG forteaza noi intariri spectaculoase cu care atace trofeul Champions League. In ciuda venirilor lui Mbappe si Neymar, PSG n-a impresionat in grupa cu Liverpool, Napoli si Steaua Rosie in aceasta toamna.