Replica fabuloasa a lui Valverde pentru "Alibec al Barcei", dupa ce francezul a dat golul Barcelonei aseara, cu Tottenham

Ousmane Dembele a marcat unicul gol al Barcelonei in egalul cu Tottenham de aseara, incheiat 1-1. Francezul si-a luat revansa pentru problemele pe care le-a facut in ultima vreme.

Ousmane Dembele s-a ales cu o amenda de 112.000 euro pentru ca a intarziat doua ore la antrenamentul Barcelonei de duminica. Francezul nu s-a aflat la prima abatere, el absentand de la mai multe antrenamente pentru ca obisnuieste sa se trezeasca foarte tarziu. Dembele pierde noptile pe internet, jucandu-se.

Amendat de Valverde, Dembele a fost totusi introdus in meciul cu Tottenham si a rasplatit increderea cu un gol. La final, antrenorul a tinut sa-i reaminteasca: "Vezi ca maine avem antrenament!".



"A dat un gol foarte frumos, cum doar jucatorii talentati reusesc. Suntem bucurosi pentru el si, asa cum am mai spus, incercam sa ne rezolvam problemele in bucataria interna. Speram ca el sa continue sa ne ofere astfel de momente. Pana una alta, maine avem antrenament!", a spus Valverde.

6 goluri in 14 meciuri are Dembele in acest sezon din La Liga

2 goluri in 4 partide din grupele UEFA Champions League a reusit francezul