Surpriza de proportii! Griezmann nu mai ajunge la Barcelona si va semna cu alta echipa: "Acordul e total!"

Catalanii anunta ca Antoine Griezmann este gata sa mearga la alta echipa.

Sport de Catalunya anunta astazi pe prima pagina ca Antoine Griezmann are sanse mari sa ajunga la Paris Saint-Germain! Conform jurnalistilor catalani, Griezmann s-a intalnit cu Nasser Al-Khelaifi si au ajuns la un acord, urmand ca Griezmann sa-i ia locul lui Cavani in atacul lui PSG.

Griezmann a anuntat inainte de finalul sezonului ca va pleca in aceasta vara de la Atletico Madrid. Prima varianta parea sa fie Barcelona, insa acestia bat in retragere deoarece francezul nu este popular in vestiar dupa ce vara trecuta a refuzat-o pe Barca in timp ce jucatorii declarau public ca il asteapta.

Barca cauta alte variante

Refuzul Barcei de a investi 120 de milioane de euro in aceste conditii au deschis alte oportunitati: Rodrigo de la Valencia, Neymar si Marcurs Rashford sunt alti jucatori luati in calcul de Barca pentru un transfer in aceasta vara.