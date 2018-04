E neinvins in Spania, dar poate fi DAT AFARA! CONDITIA incredibila pusa de sefii Barcei pentru ca Valverde sa ramana din vara

Ernesto Valverde e neinvins in La Liga in acest sezon, iar Barca e calificata si in finala Cupei.

Valverde l-a inlocuit pe Luis Enrique, iar echipa a fost solida in acest sezon in Spania, fiind neinvinsa si pe primul loc. Totul parea ca merge de minune pentru Barca, insa dezastrul a venit la returul cu AS Roma din sferturile Champions League. Dupa 4-1 pe Camp Nou, italienii au revenit formidabil pe Olimpico si s-au impus cu 3-0.

Acum Velverde risca sa fie demis la finalul sezonului, chiar daca cel mai probabil va cuceri titlul.

Sefii clubului il vor pastra doar daca Real Madrid nu va castiga Liga Campionilor, scrie cotidianul Sport. Ei considera ca a treia victorie a rivalilor in Champions League ar arunca in umbra orice succes obtinut de Barca in acest sezon.

Valverde este criticat de conducerea clubului pentru ca nu a rotit jucatorii in acest sezon, iar acum sunt extenuati in finalul sezonului. Asta s-a vazut in dubla cu Roma, acolo unde vedetele principale nu au dat randament.

Real Madrid a avut un sezon slab in La Liga, insa madrilenii si-au demonstrat forta in Champions League. Ei se vor duela insa cu Bayern in semifinale.