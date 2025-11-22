Surprinzător! Unde a fost văzut Jerome Boateng după refuzul lui Bayern

Jerome Boateng a surprins pe toată lumea apărând, vineri dimineaţă, la Ciutat Esportiva a FC Barcelona. Potrivit cotidianului Sport, fostul fundaş german, retras din activitate din septembrie, nu era acolo pentru a se antrena, ci pentru a începe o perioadă de formare ca antrenor de aproximativ zece zile alături de staful lui Hansi Flick.

Obiectivul este de a observa îndeaproape modul de lucru al antrenorului german şi de a descoperi dinamica zilnică a grupului.

Într-un videoclip publicat de club, Boateng apare salutându-l pe fostul său coechipier Robert Lewandowski, precum şi pe Flick, cu care a colaborat în 2019-2020 la Bayern München.

După ce a obţinut recent licenţa B, Boateng doreşte să acumuleze cât mai multe experienţe până în ianuarie, pentru a se pregăti pentru viitoarea sa carieră de antrenor.

Trecerea sa la Barça, facilitată de relaţia sa bună cu Hansi Flick, se înscrie în acest parcurs.

În această perioadă, el este doar un simplu observator în cadrul staff-ului, pentru a se familiariza cu metodele de antrenament, pregătirea tactică şi funcţionarea generală a echipei.

El a încercat să realizeze o experienţă similară la Bayern, dar unii suporteri s-au opus puternic din cauza procesului judiciar care îl viza, condamnarea sa pentru agresiune în 2024 fiind apoi redusă în apel la o simplă avertizare fără înregistrare în cazier, scrie News.ro.

