Iancu e de părere că lupta la vârf se complică teribil pentru Rapid odată cu revirimentul oltenilor.



Universitatea Craiova a spart gheața în deplasare și a câștigat vineri seară la Mioveni, într-un meci contând pentru etapa a 17-a a Superligii. Succesul adus de noul tehnician, portughezul Filipe Coelho, nu a trecut neobservat de Marian Iancu. Cunoscut pentru opiniile sale tranșante, acesta a analizat situația pe pagina sa de Facebook, trăgând un semnal de alarmă pentru Dan Șucu și echipa din Giulești.



Iancu a lăudat mutarea tactică a lui Mihai Rotaru și consideră că gruparea din Bănie redevine o forță letală în campionat, având la dispoziție "cel mai bun lot".



"De ce oare Craiova a fost de-acord cu plecarea lui Ra2?! Grav! S-a pornit iar Oltenia. Au cel mai bun lot. Acum au și antrenor. Domnul Rotaru schimbă sistemul și câștigă la revelația FC Argeș", a scris Marian Iancu pe rețeaua de socializare.



"Cine bagă bani trebuie să câștige"



Fostul conducător din fotbalul românesc a mutat apoi discuția spre Rapid, avertizând că investițiile masive trebuie justificate prin trofee, altfel ierarhia valorică riscă să fie dată peste cap. Iancu anticipează un final de an de foc pentru alb-vișinii.



"Nasol!! Rapid o are grea! Of! Cine bagă bani trebuie să câștige campionatul. Altfel se răstoarnă grila de valori. Vine iarna și poate moșul va purta mantia alb-vișinie. Doamne ajută", a mai notat acesta.



Pe teren, Universitatea și-a asigurat punctele încă din prima repriză. Ștefan Baiaram a deschis scorul în minutul 34, după o combinație frumoasă cu Etim, însă bucuria oaspeților a fost scurtă. Portughezul Ricardo Matos a restabilit egalitatea patru minute mai târziu, printr-o execuție spectaculoasă cu călcâiul.



Golul decisiv a purtat semnătura lui Monday Etim (43), servit ideal de Nicușor Bancu. Deși Craiova a tremurat pe final, când Bancu a fost aproape de autogol, iar gazdele au forțat prin Bettaieb, trupa lui Coelho a plecat cu toate punctele, bifând prima victorie după o serie neagră de patru deplasări cu doar două puncte adunate.