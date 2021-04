Se da o noua lupta intre Real Madrid si Barcelona! Cele doua super puteri din Spania il vor pe Joachim Low

Selectionerul neamt si-a anuntat plecarea de la nationala in vara, dupa EURO 2020.

Dupa ce zilele trecute presa catalana vorbea de eventualitatea ca Low sa fie succesorul lui Koeman, in caz ca acesta nu va reusi sa cucereasca niciun trofeu, acum Marca anunta ca neamtul este un candidat pe care "galacticii" il analizeaza cu mare atentie pentru a fi succesorul lui Zidane.



Francezul ar putea pleca la finalul actualului sezon, acesta recunoscand in mai multe randuri ca si-ar dori sa pregateasca selectionata Frantei, iar oportunitatea s-ar putea prezenta in cazul in care Deschamps si ai sai nu vor reusi un rezultat bun la EURO 2020. Joachim Low nu este singurul potential succesor al lui Zidane. In discutie ar intra si Raul care, in prezent, antreneaza echipa a doua a madrilenilor.

Potrivit Sky Sports, este exclus ca Joachim Low sa preia echipa galacticilor, iar principalul motiv ar fi posibilitatea calificarii Germaniei la Cupa Mondiala: "Daca Germania castiga potul, Low va fi pe drum cu echipa pana la jumatatea lunii iulie. Si, bineinteles, o echipa de club trebuie sa stie in prealabil cine va fi antrenorul. Low nu este cineva care vrea sa plece intr-o aventura".