'Masina de goluri' Haaland si-ar fi ales echipa preferata! Unde ar vrea sa joace starul lui Dortmund dupa ce Raiola a luat legatura cu Barcelona si Real Madrid

Erling Haaland (20 ani) este unul dintre cei mai doriti jucatori de pe piata transferurilor.

Atacantul norvegian este la mare cautare dupa sezonul excelent pe care il are in tricoul lui Dortmund. Desi nemtii nu au in plan sa il vanda, agentul si tatal jucatorului au pornit intr-un tur de negocieri cu cluburile interesate.

Astfel, cei doi au fost surprinsi in Spania in urma cu doua zile, acolo unde ar fi discutat cu oficialii Barcelonei si ulterior cu cei ai lui Real Madrid. Raiola si tatal lui Haaland urmau sa mearga si in Londra, pentru a lua legatura cu mai multe cluburi din Premier League interesate de atacant.

Cu toate astea, cotidianul AS anunta ca dorinta lui Haaland ar fi sa imbrace tricoul 'blanco' si sa joace pe Santiago Bernabeu, iar asta i-ar fi transmis Alf-Inge Haaland, tatal jucatorului, directorului sportiv de la Real, Jose Angel Sanchez.

Madrilenii nu intentioneaza sa intre in jocul agentului jucatorului, care a ales sa fie vazut in fiecare loc in care merge pentru a negocia cu jucator. Oficialii clubului au decis sa faca totul cu transparenta, trimitand o oferta formala catre Dortmund, care nu ar avea de gand sa renunte la el.

Mai mult, presa din Germania anunta ca surse apropiate de Dortmund au declarat ca Haaland va fi vandut pe o suma care variaza intre 150 si 175 de milioane de euro, suma care ar pune probleme cluburilor, mai ales in contextul pandemiei de Covid-19. In cazul Realului, principalul obiectiv al madrilenilor este Kylian Mbappe.