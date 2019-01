Dupa Ronaldo, DEZASTRU! Leo Messi, mai tare in acest sezon decat TOATA echipa Realului! Cifre incredibile

Ramasa in vara fara Cristiano Ronaldo, Real Madrid trece prin momente foarte dificile.

Real Madrid a suferit 2 socuri uriase dupa finala UEFA Champions League, cea de-a 3-a castigata la rand - plecarile lui Zinedine Zidane si Cristiano Ronaldo au afectat insa mai mult echipa decat si-ar fi imaginat oricine! Real este pe locul 5 in clasament, la 10 puncte de Barcelona, iar in UEFA Champions League o va intalni pe Tottenham.

Real are probleme mari in ceea ce priveste faza ofensiva dupa plecarea lui Cristiano Ronaldo - pana acum, in acest sezon de La Liga, Real a inscris de 26 de ori in 18 partide! O statistica incredibila dezvaluie ca Messi a fost implicat in acest sezon tot in 26 de reusite - a inscris de 16 ori si a dat 10 assist-uri!

Insa Messi are si mai putine partide jucate, fiind accidentat timp de 3 saptamani in toamna, ratand El Clasico.