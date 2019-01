BREAKING NEWS | Transfer BOMBA anuntat de Marca! Real Madrid vrea sa transfere un jucator de la nationala U21 a Romaniei

Spaniolii de la Marca dezvaluie ultima tinta a Realului pentru echipa secunda a clubului.

Real Madrid a anuntat astazi transferul lui Brahim Diaz de la Manchester City, insa campioana Europei vrea sa-si intareasca si echipa secunda. Postul de fundas dreapta este cel care le da batai de cap celor de la Real Madrid iar Marca anunta ca solutia gasita este Andrei Florin Ratiu!

Internationalul roman de la Under 21 joaca la Villarreal B si traieste in Spania de la 6 ani. El a impresionat de la o varsta frageda la Villarreal, fiind promovat rapid la categorii superioare varstei sale. Ratiu a jucat in 14 partide in acest sezon pentru Villarreal B si a impresionat, evolutiile lui atragand atentia celor de la Real Madrid.

Ratiu nu a apucat sa joace in preliminariile Euro 2019 pentru nationala lui Mirel Radoi - prima data cand a fost convocat cei de la Villarreal nu au dorit sa-i dea drumul, fiind vorba de un meci amical, iar apoi a ratat convocarea din cauza unei accidentari. Ratiu are insa sanse mari sa fie in lotul lui Mirel Radoi pentru Campionatul European din Italia si San Marino.