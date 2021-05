Doliu in fotbalul international! Un fost portar al Barcelonei a decedat la doar 46 de ani

Francesc Arnau, fostul goalkeeper al catalanilor, s-a stins din viata la varsta de 46 de ani.

Real Oviedo, echipa la care Arnau activa ca director sportiv, a anuntat sambata dimineata pe retelele de socializare ca fostul portar al Barcelonei a decedat la doar 46 de ani.

Arnau a inceput fotbalul in Academia Barcelonei si a reusit sa debuteze la echipa mare in 1998, unde a bifat 24 de partide. In 2001, a ales sa plece si sa semneze cu Malaga, unde a ramas timp de 10 ani. A jucat si pentru nationala U21 a Spaniei, iar din decembrie 2019 a fost angajat ca director sportiv al lui Real Oviedo.

Luna trecuta au existat speculatii in presa spaniola ca Joan Laporta l-ar considera pentru postul de secretar tehnic la FC Barcelona, insa discutiile nu s-au concretizat.

Dupa ce a pus ghetele in cui, Arnau a inceput sa lucreze pentru echipele de tineret din Malaga, oras cu care a avut intotdeauna legaturi puternice.

Francesc Arnau a fost coleg cu jucatori importanti din istoria lui Barcelona, cum ar fi Rivaldo, Luis Figo sau chiar Pep Guardiola.

