HAZARD LA REAL MADRID | Decizia de ultima ora a oficialilor de la Real Madrid! Merg la Londra sa rezolve totul: singura piedica in calea transferului

Eden Hazard este foarte aproape de Real Madrid!

Real Madrid a deschis negocierile directe cu Chelsea in ceea ce priveste pretul lui Eden Hazard, scrie AS. Clubul din Madrid are deja un acord complet cu jucatorul. Directorul general al clubului, Jose Angel Sanchez, a inceput deja discutiile, insa saptamana aceasta le va merge la Londra pentru a ajunge la o intelegere cu Marina Granovskaia, "doamna de fier" a lui Roman Abramovic.

In acest moment, taberele nu au un punct comun, avand in vedere ca Chelsea a marit pretul pe care il cere pentru Hazard. Englezii vor 120 de milioane de euro pentru jucatorul belgian, iar cei de la Madrid nu vor sa depaseasca in niciun caz pragul de 100 de milioane de euro.

Cei de la Real Madrid vor sa construiasca un nou proiect in jurul lui Hazard si, de vreme ce belgianul este cel care va conduce noul proiect, spaniolii vor sa accelereze negocierile cu Chelsea si sa rezolve cat mai repede situatia jucatorului.

Real Madrid ar vrea sa il prezinte pe Eden Hazard saptamana viitoare.

Hazard mai are un an de contract cu Chelsea

Cei de la Real Madrid sunt convinsi ca pot obtine o scadere a pretului, avand in vedere ca Eden Hazard mai are doar un an de contract cu echipa engleza.

Din acest motiv, oficialii Realului isi pun toate sperantele in vizita lui Sanchez in Anglia.