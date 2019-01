"Din ce in ce mai aproape!" Transferul asteptat de toti fanii Realului devine realitate! Anuntul de ULTIMA ORA facut de Marca

Spaniolii sunt siguri: stiu data de la care Eden Hazard va imbraca tricoul lui Real Madrid!

"Cu fiecare zi transferul e din ce in ce mai aproape" scriu cei de la Marca despre venirea lui Eden Hazard la Real Madrid! Starul belgian a respins ultima oferta facuta de Chelsea pentru prelungirea contractului care expira in vara lui 2020 iar Chelsea este obligata sa-l cedeze pe jucator in vara pentru a nu risca sa-l piarda gratis! Este a 5-a oferta a lui Chelsea pentru Hazard respinsa de belgian!

Hazard le-a transmis celor de la Real ca doreste sa incheie sezonul la Chelsea iar Florentino Perez nu vrea sa intre intr-un conflict cu clubul englez! Astfel, Hazard va deveni jucatorul Realului abia in vara acestui an. Suma de transfer ar urma sa fie de 100 de milioane, una uriasa in conditiile in care jucatorul intra in ultimele 12 luni de contract.

Cei de la Real Madrid aleg aceasta varianta si pentru ca orice tentativa de transfer a lui Neymar sau Mbappe porneste de la 200 de milioane de euro! Iar Hazard le-a transmis atat celor de la Chelsea, cat si celor de la Real Madrid, ca vrea sa joace la Real din sezonul urmator.