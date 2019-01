"Real Madrid il cumpara pe Florin!" Anuntul facut pe prima pagina de spanioli! Romanul care ajunge la campioana Europei  

Internationalul de la Under 21 va ajunge la echipa secunda a Realului.

Spaniolii de la AS deschid astazi site-ul cu transferul lui Andrei Florin Ratiu la Real Madrid! Fundasul roman de 20 de ani evolueaza la Villarreal B, acolo unde a impresionat, iar Real este hotarata sa-l transfere in aceasta iarna!

"Este un fundas dreapta exploziv, foarte ofensiv si care se achita excelent si de sarcinile defensive" il descriu cei de la AS pe Ratiu, cel care are sanse bune sa prinda lotul Romaniei pentru Europeanul Under 21 din Italia si San Marino. Cei de la Real doresc sa transfere tineri jucatori inainte ca pretul acestora sa explodeze.

Jurnalistii spanioli scriu ca Ratiu este vazut ca o varianta de viitor pentru prima echipa a Realului, avand chiar potentialul de a prinde lotul echipei lui Solari chiar in acest sezon, in cazul unor accidentari nedorite. In acest moment, la echipa secunda a Realului pe postul lui Ratiu este Sergio Lopez, 19 ani, cel care ar urma sa fie imprumutat.