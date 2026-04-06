În acest weekend, Sevilla a pierdut surprinzător acasă, 0-1 cu ultima clasată, Real Oviedo, iar situația în La Liga devine tot mai critică.

Sub comanda lui Luis Garcia Plaza, numit doar de două săptămâni după plecarea lui Matias Almeyda, Sevilla ocupă locul 17, la doar două puncte de prima poziție retrogradabilă.

Clubul andaluz se scufundă în criză

Presa andaluză informează că problemele se adâncesc din cauza tensiunilor interne. Conflictul dintre actualul manager și tatăl său, fostul președinte Jose Maria del Nido, și plecarea emblematicului director sportiv Monchi au slăbit clubul din toate punctele de vedere. În patru ani, nu mai puțin de nouă antrenori au trecut pe banca Sevillei.

Fanii și-au arătat nemulțumirea la aeroport și la centrul de antrenament, unele incidente necesitând intervenția poliției.

Cu un lot slăbit și un program dificil, Sevilla mai are meciuri cu Atletico, Real Sociedad, Villarreal, Real Madrid și Celta în următoarele opt etape, iar salvarea de la retrogradare pare o misiune din ce în ce mai imposibilă.