Detaliile care confirma transferul "masinariei de goluri" la Real Madrid! Ce avantaje au 'galacticii' in fata celorlalte echipe care il vor pe Haaland

Real Madrid nu renunta la transferul lui Erling Haaland.

Clubul de pe Santiago Bernabeu este favorit sa-l transfere pe norvegianul care s-a facut remarcat prin numarul de goluri inscrise in primele sale meciuri in Champions League.

Potrivit oficialilor Borussiei Dortmund, mutarea nu se va face mai devreme de vara anului 2022, iar asta nu din cauza vreunei clauze contractuale, ci pe baza unui acord verbal intre reprezentantii clubului si agentul lui Haaland.

Jurnalistii de la AS au notat ca Real Madrid are 3 atuuri in lupta pentru transferul "masinariei de goluri" cu celelalte cluburi interesate de el, care sunt Bayern si Manchester United.

"Galacticii" se bazeaza, in primul rand, pe relatia pe care o au agentul lui Haaland si directorul Realului. In al doilea rand, madrilenii mizeaza pe prietenia dintre Martin Odegaard, actualul jucator al lui Zidane, si Haaland, iar in al treilea rand este vorba despre admiratia dintre presedintele Borussiei Dortmund si Florentino Perez.

De altfel, cele doua cluburi au o relatie buna, colaborand de mai multe ori in ultima vreme pe piata transferurilor.