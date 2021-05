Dembele s-a saturat sa stea rezerva la Barcelona si vrea sa plece! Ce anunta jurnalistii spanioli in privinta starului catalanilor

Dembele a fost adus de Barcelona in 2017, insa nu a reusit in niciun moment sa fie integrat suta la suta.

Cu probleme medicale destul de dese, jucatorul francez nu a reusit sa aiba continuitate in evolutii, iar conducatorii formatiei si-au pierdut incredere in pontentialul sau, lucru resimtit si din prisma antrenorilor, care l-au folosit din ce in ce mai putin, fara a-l transforma in om de baza in angrenajul echipei.

Publicatia Football Espana scrie azi ca internationalul cu trei goluri in 23 de selectii pentru selectionata lui Didier Deschamps nu se simte in largul sau la gruparea lui Ronald Koeman si vrea sa-si relanseze cariera la o alta grupare de top a Europei.



Adus de Barcelona in 2017 de la Borussia Dortmund pentru 135 de milioane de euro, Dembele ar putea face pasul catre Premier League, avand in vedere puterea financiara a formatiilor, acesta nefiind un fotbalist foarte ieftin, in ciuda prestatiilor deloc convingatoare pe care le-a avut.

Barcelona ar vrea minim 50 de milioane de euro in schimbul jucatorului, al carui contract expira in vara lui 2022, fapt care ii obliga pe catalani sa nu aiba pretentii exagerate.