Afacerea MONDIALA care e la cateva MINUTE sa devina oficiala! JOAO FELIX SEMNEAZA PENTRU 120 de milioane!

Joao Felix va ajunge la Atletico Madrid in schimbul a 120 de milioane de euro. Acordul dintre jucator si Atletico e total. Atacantul de 19 ani va castiga 6 milioane de euro pe sezon si va semna pe 5 ani. Transferul ar putea deveni oficial chiar astazi. Joao ii va lua locul pe Wanda Metropolitano lui Antoine Griezmann, care pleaca la Barcelona.

Jurnalistul Sky Sport Fabrizio Romano e cel care a facut anuntul pe pagina sa de Twitter.

Joao Felix are doar un sezon la prima echipa a Benficai, alaturi de care a luat titlul in Portugalia. In 43 de meciuri disputate la Benfica, Felix a marcat de 20 de ori.



João Felix from Benfica to Atlético Madrid, here we go! Total agreement with the player for 5 years contract, the clubs are now finalizing last details then the deal will be done. ⚪️???? #Atleti #Benfica #transfers