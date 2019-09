De Ligt pus la zid! A refuzat-o pe Barcelona pentru bani: "A ales sa mearga la Juventus pentru salariul mai mare". Ce spune despre Neymar

Din articol PSG s-a jucat cu Barcelona in cazul transferului lui Neymar

Barcelona a fost in cursa pentru transferul fostului fundas de la Ajax, insa s-a lovit de un refuz din cauza banilor.

Barcelona a fost data ca favorita in aducerea lui Matthijs de Ligt de la Ajax, negocierile au fost in stadiu avansat, insa fundasul a refuzat oferta primita si a decis sa mearga la Juventus.

Oscar Grau, CEO al Barcelonei, a vorbit pentru prima data despre motivele pentru care olandezul a refuzat sa mearga in Spania. De Ligt a fost interesat sa castige un salariu cat mai mare, dupa cum sustine Grau, astfel ca alegerea lui a fost pe baza motivului financiar.

"I-am facut o oferta, insa a preferat sa mearga la Juventus. In Italia, taxele ii permit sa aiba un salariu net mai mare", a declarat Oscar Grau in cadrul intalnirii de prezentare a bugetului Barcelonei.

Alegerea lui De Ligt pare sa fi fost una nepotrivita in contextul in care a fost criticat intens dupa fiecare meci jucat pentru Juventus in acest sezon. Olandezul nu s-a adaptat inca, iar fanii nu sunt incantati de acest aspect.

PSG s-a jucat cu Barcelona in cazul transferului lui Neymar

Transferul lui Neymar a fost cel mai discutat subiect al acestei veri, Barcelona avand numeroase negocieri cu PSG pentru a-l readuce pe brazilianul care a declarat ca isi doreste sa revina la Campioana Spaniei.

"Am facut eforturi mari sa il aducem pe Neymar, clubul a facut tot ce i-a stat in putinta pentru asta. Am facut doua oferte, una care include jucatori, alta care nu includea jucatori, insa sentimentul a fost ca PSG nu a vrut niciodata sa il vanda pe Neymar", a spus Oscar Grau.