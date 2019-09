Griezmann a negociat IN SECRET cu Barcelona: francezul a cerut un comision urias! Dezvaluirile facute de presa spaniola

Griezmann a negociat transferul la Barcelona in plin sezon, in timp ce era sub contract cu Atletico.

MundoDeportivo sustine ca a intrat in posesia unor documente care atesta faptul ca atacantul francez a purtat negocieri cu Barcelona in timp ce era sub contract cu Atletico. Potrivit sursei citate, Griezmann a solicitat 14 milioane de euro sub forma de comision pentru a veni la Barcelona.



Atletico Madrid a atras asupra acestui fapt in urma cu cateva luni, atunci cand Griezmann negocia intens cu gruparea catalana pentu o mutare pe CampNou. Barcelona l-a transferat pe Griezmann pentru 120 de milioane de euro, clauza de reziliere a atacantului francez de la 1 iulie.