"Daca nu joc, plec!" Un jucator IMPORTANT al Barcelonei ameninta ca paraseste clubul! Care sunt conditiile sale 

Unul din jucatorii Barcelonei a vorbit despre dorinta de a pleca de la club din iarna.

Arturo Vidal a oferit un interviu pentru Televisio de Catalunya, in care a vorbit despre posibilitatea de a pleca de pe Camp Nou din iarna. Chilianul a explicat ca nu ii place situatia in care se afla si ca vrea sa primeasca mai multe minute.

"Mi-ar placea sa raman aici pentru totdeauna, insa sa fiu un obiectiv al echipei si sa traiesc zi de zi. Daca in decembrie, sau la finalul sezonului, nu simt ca sunt important aici, trebuie sa caut o solutie, sa imi largesc orizonturile, sa fiu important", a declarat Arturo Vidal pentru televiziunea catalana.

Arturo Vidal a venit la Barcelona in luna august a anului 2018, in schimbul sumei de 18 milioane de euro. In sezonul trecut, a jucat 53 de meciuri in tricoul catalanilor, inscriind 3 goluri. In acest sezon, mijlocasul a bifat 13 aparitii si 4 goluri inscrise. Contractul sau expira la finalul sezonului 2020/2021.