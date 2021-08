„Nu am încercat să îl aducem pe Cristiano Ronaldo”. Portughezul a mai rămas fără o variantă de transfer 

Cristiano Ronaldo a decis să evolueze și acest sezon la Juventus, însă mai multe cluburi vor să profite că într-an an îi expiră contractul cu echipa torineză.

Cristiano Ronaldo mai are contract cu Juventus încă un an și, deocamdată, pare că va continua și sezonul acesta la echipa italiană. Cu toate că starul portughez și-a anunțat agentul să îi prelungească șederea cu încă un an la clubul torinez, Agnelli încă nu i-a propus extinderea contractului.

Pe lângă dorința lui Nasser Al-Khelaifi de a-l aduce pe Ronaldo la PSG, să joace în aceeași echipă cu Messi, și posibilitatea de a ajunge la Manchester City, în presa din Spania s-a mai vehiculat o nouă variantă de transfer pentru deținătorul a cinci Baloane de Aur. Jurnaliștii de la El Chiringuito au susținut că Ancelotti îl dorește pe Cristiano Ronaldo la Real Madrid.

„Antrenorul care îl vrea pe Cristiano este Carlo Ancelotti. Îl vrea pe Cristiano la Real Madrid și insistă ca acesta să se întoarcă la Real Madrid.

Relația lui Ancelotti cu Cristiano este senzațională. Cristiano are contract cu Juventus și este planul B, în caz că Mbappe nu vine”, este informația lansată la El Chiringuito.

„Antrenorul care îl vrea pe Cristiano este Carlo Ancelotti. Îl vrea pe Cristiano la Real Madrid și insistă ca acesta să se întoarcă la Real Madrid.





Însă Carlo Ancelotti a negat această informație și a ținut să precizeze că nu i-a cerut lui Florentino Perez să îl readucă pe cel mai bun jucător din istoria Realului.



„Cristiano este o legendă a lui Real Madrid și beneficiază de toată dragostea și tot respectul meu. Dar nu am cerut să îl transferăm în această vară. Privim înainte”, este mesajul postat de antrenorul italian pe contul oficial de Twitter.





Cristiano Ronaldo și Carlo Ancelotti au colaborat între iunie 2013 și mai 2015, când tehnicianul a pregătit-o pe Real Madrid. În cele două sezoane sub comanda italianul, Ronaldo a marcat 110 goluri și a oferit 40 de pase decisive, iar împreună au câștigat Champions League, Cupa Spaniei, Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor.

