S-a terminat nebunia cu Messi, începe cea cu Ronaldo! Anunț șoc al jurnaliștilor spanioli

Portughezul ar putea să fie protagonistul unui super-transfer.

În vara lui 2022, lusitanul va fi, însă, protagonistul unui transfer spectaculos. Dacă în această perioadă de mercato Leo Messi a ajuns la PSG, la finalul acestui sezon va veni rândul lui Crisitano Ronaldo să ajungă la Paris.

Nasser Al-Khelaifi visează să-i vadă jucând împreună pe fotbaliștii care au câștigat împreună 11 Baloane de Aur, iar acest lucru se va întâmpla peste un an, scriu spaniolii de la AS. "Visul lui Nasser Al-Khelaifi la PSG nu are limite!", scrie sursa citată, care anunță că vicecampioana Franței se va despărți de Kylian Mbappe în vara viitoare, moment în care Cristiano Ronaldo va avea "verde" spre Paris.



Atacantul francez își încheie și el contractul la finalul acestui sezon și va semna cu Real Madrid. "PSG va schimba două staruri fără niciun cost. Parizienii nu vor primi niciun ban de la Real Madrid, dar vor avea pe teren trio-ul de pe podiumul Balonului de Aur din 2015: Messi, Neymar și Cristiano, un lucru impresionant.

Messi a câștigat acel trofeu, cu 41,3% din voturi, iar Cristiano s-a clasat pe 2, cu 27,7%. Neymar a fost pe 3, cu 7,8%. Ambiția lui Khelaifi este ca acești 3 fotbaliști să joace împreună la Paris.", mai scriu spaniolii de la AS.

