Cristiano Ronaldo la Manchester City? Ce a declarat un apropiat al starului despre această informație 

Cristiano Ronaldo mai rămâne un an la Juventus, până la expirarea contractului, însă viitorul starului încă se află sub semnul întrebării.

După ce au fost lansate speculații despre un posibil transfer la Real Madrid sau PSG, Corriere dello Sport a lansat o ipoteză interesantă în ceea îl privește pe Ronaldo. Potrivit publicației italiene, agentul portughezului ar fi fost în Anglia pentru o discuție cu oficialii campioanei din Premier League.

Cu toate acestea, la câteva ore după apariția acestei informații, un apropiat al lui Cristiano Ronaldo, Edu Aguirre, a declarat că este fals, iar legătura dintre portughez și Manchester City nu există.

După EURO 2020, speculațiile despre viitorul lui Cristiano Ronaldo au fost numeroase. De la Real Madrid și Manchester United până la PSG și Manchester City, portughezul "a trecut" pe la majoritatea echipelor importante din Europa.

Cu toate acestea, fotbalistul mai are un an de contract cu Juventus și va rămâne în Italia până sezonul viitor, perioadă în care se va stabili și noua destinație a superstarului.

