Venită după victoria la limită din Champions League contra lui Inter, scor 2-1, Real Madrid nu a stat la discuții contra lui Rayo și a marcat nu mai puțin de trei goluri în primele 35 de minute de pe "Bernabeu".

Rațiu, decisiv la golul lui Rayo de pe Bernabeu! Cum i-a suflat mingea lui Vinicius

Kylian Mbappe a deschis scorul în minutul 14, din penalty, iar până la pauză au mai înscris Alvaro Carreras (17') și Jude Bellingham (35').

Rayo Vallecano a reușit să reducă din handicap în minutul 51, după o fază la care Andrei Rațiu a contribuit din plin.

La o fază de pe construcția lui Real Madrid, Vinicius a coborât mult pentru a primi, însă a tratat cu neglijență momentul. Brazilianul a fost pus sub presiune de Rațiu și a pasat greșit către propria poartă. Mingea a ajuns la atacantul Sergio Camello, care l-a învins fără probleme pe Thibaut Courtois.