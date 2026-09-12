FOTO ȘI VIDEO Rațiu, decisiv la golul lui Rayo de pe Bernabeu! Cum i-a suflat mingea lui Vinicius

Rațiu, decisiv la golul lui Rayo de pe Bernabeu! Cum i-a suflat mingea lui Vinicius Stranieri
SPORT.RO
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Andrei Rațiu (28 de ani) a fost titular la Rayo Vallecano în partida disputată pe terenul lui Real Madrid, sâmbătă seară, în runda a cincea din LaLiga.

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Andrei RatiuReal MadridRayo VallecanoVinicius
Din articol

Venită după victoria la limită din Champions League contra lui Inter, scor 2-1, Real Madrid nu a stat la discuții contra lui Rayo și a marcat nu mai puțin de trei goluri în primele 35 de minute de pe "Bernabeu".

Rațiu, decisiv la golul lui Rayo de pe Bernabeu! Cum i-a suflat mingea lui Vinicius

Kylian Mbappe a deschis scorul în minutul 14, din penalty, iar până la pauză au mai înscris Alvaro Carreras (17') și Jude Bellingham (35').

Rayo Vallecano a reușit să reducă din handicap în minutul 51, după o fază la care Andrei Rațiu a contribuit din plin. 

La o fază de pe construcția lui Real Madrid, Vinicius a coborât mult pentru a primi, însă a tratat cu neglijență momentul. Brazilianul a fost pus sub presiune de Rațiu și a pasat greșit către propria poartă. Mingea a ajuns la atacantul Sergio Camello, care l-a învins fără probleme pe Thibaut Courtois.

Scorul final al partidei a fost stabilit de Kylian Mbappe, în minutul 90+1. Francezul a reușit dubla și a dus scorul la 4-1.

Real Madrid a ajuns la 12 puncte și egalat liderul FC Barcelona, care are însă un meci mai puțin. De partea cealaltă, Rayo e pe 15, cu doar 4 puncte.

Andrei Rațiu, în Real Madrid - Rayo Vallecano

Foto: Imago

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