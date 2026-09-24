La ultimul meci de pe ”Bernabeu” mai mulți suporteri l-au fluierat pe atacantul brazilian, care, în acest sezon, nu a reușit să contribuie decât cu un gol și trei pase decisive.

Esteban Suarez: ”Vinicius știe că Mourinho îl va scoate din echipă și că vor exista oameni care îl vor aplauda!”

Esteban Suarez, fostul portar spaniol de la Real Oviedo, Atletico Madrid, Sevilla și Celta Vigo a vorbit în presa din Spania despre situația brazilianului. Suarez este convins că Jose Mourinho nu se va feri să îl scoată din teren pe Vinicius dacă brazilianul nu va reuși să se ridice la înălțimea așteptărilor.

”Mourinho nu va rămâne tăcut. Este posibil să facă greșeli, dar eu cred că, dacă trebuie să-l scoată pe Vinicius... De fapt, Vinicius este inteligent și nu ridică mâna. Știe că dușmanul lui nu este Xabi Alonso, știe că Mourinho îl va scoate și că vor exista oameni care îl vor aplauda. Sunt oameni care abia așteaptă ca Vinicius să nu joace.

Mulți oameni i-au făcut rău lui Vinicius, lăudându-i excesiv multe dintre gesturi, iar apoi a urmat un an dificil pentru el.

Toată lumea vorbește despre Mbappe, toată lumea începe să se îndoiască de Vinicius și este huiduit. Nu știu dacă va avea caracterul necesar pentru a trece peste acest moment. Acum pierde acea afecțiune din partea suporterilor”, a spus Suarez, citat de Mundo Deportivo.