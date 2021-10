Concurență pentru Benzema! Real Madrid a pus ochii pe un atacant de la Manchester United

Spaniolii încearcă să îl transfere pe Edinson Cavani, fotbalist ce a trecut în planul B la Manchester United, după venirea lui Cristiano Ronaldo. Ajuns la 34 de ani, Cavani este încă un atacant de renume.

Uruguayanul a ajuns la Manchester United în urmă cu un an, după ce s-a despărțit de PSG. În doar un an pe Old Trafford, cota lui a scăzut de la 20 de milioane de euro la 6 milioane de euro, conform Transfermarkt.

El a jucat în trei meciuri pentru diavoli în acest sezon, fără să puncteze. În total, a adunat 42 de meciuri în tricoul echipei din Manchester, reușind și 17 goluri.

Lansat în fotbalul mare de Palermo, pentru care a marcat de 37 de ori în 117 partide, Cavani a fost om de bază la Napoli, pentru care a marcat de 104 ori în 138 de meciuri, ca mai apoi să meargă la PSG, echipă la care a scris istorie, marcând 200 de goluri în 301 meciuri.

Goal.com anunță că Real Madrid se gândește să îl oferteze pe aceasta în iarnă, mai ales că atunci el va intra în ultimele șase luni de contract. El ar urma să fie împrumutat până în vară, fiind văzut drept o soluție până la un eventual transfer al lui Mbappe.