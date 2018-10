CLAUZA-SURPRIZA din contractul lui Messi cu Barcelona! Catalanii, disperati sa prelungeasca intelegerea cu argentinianul

Lionel Messi are o clauza speciala in contractul cu Barca.

Lionel Messi ar putea parasi Barcelona fara ca clubul sa primeasca vreun ban in 2020.

Cu toate ca are contract cu clubul catalan pana in 2021, Lionel Messi ar putea pleca in 2020 fara ca Barca sa primeasca vreun ban pe el, gratie unei "clauze speciale" existente in intelegerea dintre cele doua parti, potrivit Mundo Deportivo.

Totusi, in cazul in care decide sa plece, el poate semna numai cu un club care nu este "de elita".

Acest lucru inseamna ca starul argentinian poate pleca in maniera in care au facut-o Xavi si Andres Iniesta, care au semnat cu cluburi din Qatar si Japonia.

In cazul lui Lionel Messi, sefii Barcelonei cauta sa incheie o noua intelegere pe termen lung cu argentinianul. Acest lucru ar putea insemna ca l-am putea vedea pe Messi pe Camp Nou pana in 2022 sau 2023, cand el va avea 36 de ani.

Argentinianul are, in prezent, o clauza de reziliere de 700 de milioane de euro, care tine departe orice club major care l-ar dori pe Messi in echipa.

Starul Barcelonei a anuntat in repetate randuri ca vrea sa ramana la clubul catalan atat timp cat simte ca mai poate juca la cel mai inalt nivel.