Nicolae Stanciu, înainte de România - Bosnia: "Dacă avem încredere în ceea ce facem, cu siguranță vom deveni mai buni"

După 1-2 contra Suediei, România va încerca să obțină primele puncte din grupă în duelul cu Bosnia. Partida se va disputa însă fără spectatori ca urmare a sancțiunilor dictate de UEFA împotriva FRF.

"Încercăm să menținem o atmosferă bună. Supărarea a fost după înfrângerea din Suedia, dar a durat doar în acea seară. Ieri ne-am întors, am avut antrenament, iar mâine va fi meciul cu Bosnia. Nu putem să stăm să ne gândim doar la acea înfrângere Trebuie să continuăm să lucrăm la antrenamente și să ne gândim la meciul de mâine.

(n.r - întrebat despre sistemul cu 3 fundași centrali) Îl cunoașteți și dumneavoastră pe Mister. Știți că vrea să avem posesie și să controlăm jocul. Cred că și în Suedia am avut multe momente bune. Cât despre sistem, nu e treaba mea să vorbesc.

(n.r - întrebat dacă așteptările sunt prea mari de la națională după sosirea lui Gică Hagi) Nu știu la ce te referi sau ce așteptări aveți dumneavoastră. Acum jucăm în Liga Națiunilor, suntem în liga a doua. Scopul nostru este să câștigăm fiecare meci și vom vedea la finalul acestei competiții pe ce loc vom termina. A trecut doar un meci din această campanie. Eu zic că au fost multe momente bune. Pe cele mai puțin bune încercăm să le corectăm. Nu putem să ne schimbăm peste noapte. Lucrăm la asta cu Mister și cu siguranță vom deveni din ce în ce mai buni dacă avem încredere în ceea ce facem la antrenamente", a spus Nicolae Stanciu, la conferința de presă.

Nicolae Stanciu: "Ce final de carieră? Abia am făcut 33 de ani

Întrebat despre finalul carierei și dacă i-a fost să fie rezervă contra Suediei și să joace doar pe final, Stanciu a răspuns: "Sunt la fel ca oricare alt jucător din lot. Suntem 30 de jucători și trebuie să așteptăm concurența. Nu știu ce final de carieră. Că abia am făcut 33 de ani!"

Căpitanul naționalei este de părere că România poate practica stilul dorit de noul selecționer Gică Hagi, unul în care tricolorii să încerce să și își domine adversarii.

"Eu cred că se poate să jucăm un fotbal în care să dominăm. Asta e strict părerea mea. Trebuie să ne adaptăm la ce solicită fiecare antrenor. La EURO am fost cu domnul Iordănescu, care avea planul lui de joc. Cu nea Mircea era alt plan de joc. Acum trebuie să ne adaptăm la ce vrea Mister", a mai spus Stanciu.

VIDEO Nicolae Stanciu, conferință de presă înainte de România - Bosnia