BREAKING NEWS! Champions League si Europa League au fost AMANATE! Anuntul OFICIAL facut de UEFA

UEFA a facut astazi anuntul oficial pe site, conform caruia meciurile de saptamana viitoare din Champions League si Europa League au fost amanate.

"In lumina evolutiilor din cauza raspandirii COVID-19 in Europa si deciziile luate de diferite guverne, toate meciurile din UEFA programate saptamana viitoare sunt amanate.

Asta include meciurile ramase din UEFA Champions League, optimile programate pe 17 si 18 martie 2020, toate meciurile din Europa League programate pe 19 martie, toate meciurile din Youth League, programate pe 17 si 18 martie 2020.

Deciziile de reprogramare ale meciurilor vor fi comunicate in curand", au comunicat cei de la UEFA.

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.

