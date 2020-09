Ce negocieri s-au purtat intre tatal lui Messi si presedintele Barcelonei: anunt de ultima ora!

Intalnirea dintre tatal lui Lionel Messi si presedintele Barcelonei a luat sfarsit.

Tatal starului argentinian, Jorge Messi a avut o intrevedere cu presedintele Barcelonei, Josep Maria Bartomeu. Cei doi au purtat discutii cu privire la negocierea ramanerii lui Lionel Messi pe Camp Nou. Prima intalnire s-a incheiat fara nicio intelegere definitiva. Ambele parti au avut pozitii diferite, potrivit spaniolilor de la Onda Cero.

Josep Bartomeu nu a vrut sa negocieze pentru Messi, desi atmosfera dintre el si tatal argentinianului a fost una cordiala. Totusi, clubul catalan vrea sa-i ofere lui Messi o prelungire a contractului pentru urmatorii doi ani. Jorge Messi and Bartomeu's first meeting ended with no agreement, unsurprisingly. Both parties have opposing stances. Negotiations will continue. [onda cero]