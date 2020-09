Primul semn de SLABICIUNE aratat de Messi! Superstarul Barcelonei nu e pregatit de despartire?! Dezvaluiri din interior

Messi a parut mai hotarat ca niciodata sa plece de la Barcelona atunci cand a decis sa nu se prezinte la testul PCR si la primul antrenament de dupa vacanta al echipei.

Cu toate astea, unul dintre coechipierii sai a dezvaluit ca spera ca argentinianul sa nu plece de pe Camp Nou, in conditiile in care el nu a parasit inca grupul de Whatsapp al jucatorilor Barcelonei.

Frenkie de Jong a spus ca Messi a ramas in grup desi nu li s-a alaturat fotbalistilor la antrenament.

"Sper ca Messi va fi inca acolo cand o sa ma intorc, dar asta nu depinde de mine. El este inca in grupul nostru.

Nu sunt nimeni care sa vorbeasca despre asta cu el, sunt sigur ca are multi oameni in jurul sau care fac asta in aceste zile", a declarat mijlocasul olandez pentru Fox Sports.

Superstarul Barcelonei nu pare sa accepte sa mai ramana. Acest lucru este intarit de faptul ca tatal sau, Jorge Messi, va avea astazi o discutie cu presedintele clubului blaugrana, Josep Maria Bartomeu, in care va cere ca decarul Barcelonei sa fie lasat sa plece in termeni amicali.

