Ce LOVITURA pentru Real! Unul dintre starurile lui Zidane nu mai vrea sa-si prelungeasca contractul! Unde viseaza sa joace 

Karim Benzema este cel mai important om din atacul lui Real Madrid.

Zinedine Zidane a conceput jocul in asa fel incat Benzema sa fie pus in valoare si sa poata inscrie. Potrivit jurnalistilor de la Diario Sport, acest lucru se va schimba, insa, in curand.

Benzema mai are contract cu Real Madrid pana in iunie 2022 si nu mai are de gand sa isi prelungeasca intelegerea cu 'galacticii'. Fostul agent si prieten al fotbalistului a declarat, intr-un interviu pentru Inside Goes, ca francezul isi doreste sa isi incheie cariera in Ligue 1, la Lyon.

"Visul lui este sa se intoarca la Lyon si sa faca lucruri grozave. Purtarea banderolei de capitan alaturi de tineri este ceva magic.

El vorbeste constant cu mine si urmareste toate meciurile echipei din Lyon. Are sufletul impartit intre parasirea celui mai bun club din lume si intoarcerea la Lyon, este doar o chestiune de timp pana se va intampla asta.

Este ceva ce isi doreste, are Lyonul in suflet. Vrea sa revina si sa mai poata juca aici", a declarat Karim Djaziri.