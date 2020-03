Man. City - Real Madrid si Juventus - Lyon au fost AMANATE OFICIAL de UEFA! Anuntul facut de oficiali

In urma anuntului ca atat jucatorii lui Juventus, cat si cei ai lui Real Madrid au fost bagati in carantina, UEFA a luat decizia ca meciurile care urmau sa aiba loc saptamana viitoare sa fie amanate.

Datele de reprogramare ale meciurilor vor fi stabilite si anuntate ulterior pe site-ul oficial UEFA.

Following the quarantine imposed on players of Juventus and Real Madrid, the following #UCL matches will not take place as scheduled.

???????????????????????????? Manchester City – Real Madrid ????????

???????? Juventus – Olympique Lyonnais ????????

Further decisions on the matches will be communicated in due course.