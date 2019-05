A doua lovitura uriasa data de Zidane! Dupa Hazard, Real Madrid a mai rezolvat un transfer de 60 de milioane de euro

Real Madrid a avut un sezon dezamagitor, fiind eliminata in optimile UCL si pe locul 3 in campionat.

Real Madrid l-a transferat pe Luka Jovic cu 60 de milioane de euro, anunta Sky Sports din Germania! Atacantul de 21 de ani a avut un sezon impresionant la Eintracht Frankfurt, acolo unde era imprumutat de Benfica. Eintracht a activat clauza pentru transfer definitiv si va obtine un profit urias.

Jovic a marcat 27 de goluri in 47 de meciuri pentru clubul german, fiind golgheter in Europa League acolo unde Eintracht a ajuns pana in semifinale, fiind eliminata la penalty-uri de Chelsea. 20% din suma de transfer va ajunge la Benfica, insa chiar si asa cei de la Eintracht vor iesi cu un plus de 41 de milioane de euro.

Hazard, al treilea transfer

Luka Jovic este al 4-lea jucator care ajunge la Real Madrid in aceasta vara. Primul a fost atacantul celor de la Santos, Rodrygo, cumparat inca de acum un an. A urmat apoi transferul fundasului celor de la FC Porto, Militao, anuntat deja oficial ca nou jucator al Realului. Cei de la L'Equipe au anuntat ca Eden Hazard va fi prezentat dupa finala Europa League ca nou jucator al Realului.