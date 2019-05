Va fi prezentat oficial la Real Madrid saptamana viitoare! "S-au inteles" Un nou transfer bomba pentru Zidane

Real Madrid a inceput sa mute pe piata transferurilor.

Inaintea lui Eden Hazard, la Real Madrid va ajunge Luka Jovic. Intelegerea dintre clubul de pe Santiago Bernabeu si atacantul sarb este deja incheiata, iar anuntul oficial urmeaza sa fie facut saptamana viitoare, scrie AS.

Aceasta intarziere are in spate faptul ca Jovic trebuie sa mai joace ultima etapa din Bundesliga pentru Eintracht, in joc fiind un loc de calificare in UEFA Champions League. Eintracht joaca cu Bayern, acasa, si trebuie sa castige si sa termine pe locul al patrulea in clasamentul din Germania, pentru a castiga un bilet in UCL.

Asadar, cei de la Real Madrid au vrut sa evite aparitia unor probleme in saptamana atat de importanta pentru viitorul lui Eintracht din punct de vedere economic, mai ales ca este un club cu care spaniolii colaboreaza de obicei in ceea ce priveste transferurile si imprumuturile.