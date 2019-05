Transformarea IREALA a unui super jucator din Europa in cativa ani! Iti dai seama cine e in poza? :)

La nunta sa, in 2013, arata total diferit fata de look-ul din prezent.

Mohamed Salah s-a casatorit acum 6 ani in Egipt cu Magi, un expert biotehnolog. Cei doi si-au facut aparitia impreuna pe Anfield la finalul meciului cu Wolves (2-0), din ultima etapa a Premier League. Magi e o aparitie rara la evenimentele publice, astfel ca jurnalistii englezi au incercat sa obtina cat mai multe cadre cu ea weekendul trecut. Materialele aparute in presa britanica prezinta si imagini de la nunta familiei Salah, care a avut loc pe vremea in care fotbalistul juca pentru Basel, in 2013. Schimbarea lui Mohamed este evidenta. :)