FOTO | Gestul facut de Salah dupa scandalul de dopaj in care e implicat Ramos! Vedeta lui Liverpool nu s-a putut abtine: IRONIE FINA la adresa rivalului de la Real

Sergio Ramos este in mijlocul unui scandal urias de dopaj.

Publicatia germana Der Spiegel a publicat o serie de informatii conform carora fundasul Realului ar picat doua teste antidoping, ultimul dintre ele chiar inainte de finala UEFA Champions League de anul trecut.

Mohamed Salah nu a ratat momentul si l-a ironizat pe rivalul sau. Cel putin asa a fost interpretat de jurnalistii englezi gestul facut de egiptean dupa ce a marcat in victoria cu Watford. Salah s-a bucurat in stilul in care o face Ramos, gestul sau fiind catalogat drept o ironie la adresa fundasului lui Real.

Salah a fost accidentat de Ramos in finala UEFA Champions League dintre Liverpool si Real Madrid, meci castigat de "galactici" cu 3-1. Salah a suferit o accidentare la umar atunci si s-a pus in discutie prezenta sa la Campionatul Mondial din Rusia.