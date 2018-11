BREAKING NEWS: Prima reactie OFICIALA a lui Ramos in scandalul BOMBA al momentului! Ce spune despre acuzatiile de dopaj

Ramos da primul raspuns dupa ce a fost acuzat ca s-a dopat!

Capitanul lui Real spune ca e total impotriva dopajului si ca nu a participat, nu va participa si nu va accepta nicio legatura cu substantele interzise.

Ramos explica si ce s-a intamplat in cele doua meciuri asupra carora planeaza suspiciuni legate de folosirea unor substante interzise.

"1. Malaga, aprilie 2018: dupa meci, mi s-a cerut sa particip la testul antidoping. Cel care se ocupa de control mi-a permis sa fac dus, desigur, in prezenta lui, apoi am facut testul si totul a decurs bine, la fel ca in orice alt caz. 2. Cardiff, iunie 2017: au primit un tratament din partea medicilor clubului. Lucrurile s-au lamurit, asa cum rezulta din raportul formal dintre institutii", spune Ramos in comunicat.

Fundasul lui Real spune in incheiere ca nu a incalcat niciodata regulamentele antidoping: "In cariera mea lunga am trecut toate testele. Ni in acest caz, nici in altele nu am incalcat normele antidoping. Echipa mea de avocati imi va apara onoarea. Se studiaza acum posibilitatile de a reactiona legal impotriva celor care au ascuns adevarul si mi-au atins reputatia."



Revista Der Spiegel a pus mana pe multe documente hackuite de la UEFA, iar intre ele se scrie despre un test antidoping picat de Sergio Ramos de doua ori inaintea finalei Champions League din 2017! Oficialii UEFA ar fi musamalizat cazul, desi au fost alertati de situatia capitanului de la Real Madrid.

In 2017, Real Madrid a invins Juventus cu 4-1 in finala Champions League de la Cardiff. Aceleasi dezvaluiri anunta ca Ramos a mai picat un test la un meci de campionat din luna aprilie 2017.

Conform raportului, Ramos a fost depistat pozitiv la dexametazona, o substanta ce poate fi folosita cu conditia ca UEFA sa fie anuntata din timp. Acest lucru nu s-a intamplat.



Conform documentelor, un membru al unitatii antidoping a UEFA l-a contactat pe Sergio Ramos la 2 zile dupa ce a venit mostra. Raspunsul a venit pe 10 iulie, la mai bine de o luna distanta, si continea doar 4 randuri. Doctorul celor de la Real Madrid l-a tratat in ziua de dinaintea partidei. Restul detaliilor erau atasate intr-un fisier denumit "raport medical" pregatit de doctor. "Sper ca asta clarifica situatia" a fost mesajul lui Ramos.

Conform regulamentului WADA, administrarea dexametazonei este permisa inaintea meciurilor insa este obligatoriu ca acest lucru sa fie raportat in timpul testului doping. Daca jucatorul nu face acest lucru si sunt gasite urme de Dexametazon in mostra, cazul este considerat unul suspect de doping. Urmatorul pas este initierea unei investigatii. In cazul lui Ramos, nu era mentionata administrarea de Dexametazon in ultimele 7 zile. Era notat ca fundasul Realului a fost injectat cu un alt medicament cu o zi inaintea finalei: Celestone Chronodose. O doza 1.2 ml in umar si una similara in genunchi. La fel ca dexametazona, Celestone Chronodose, cunoscuta mai curand sub denumirea de betametazona, are efect anti-inflamator si este pe lista WADA de substante interzise!

UEFA noteaza ca Ramos a aparut la testul anti-doping imediat dupa premiere. A durat 2 ore pana i-au fost luate probe de urina si sange. Doctorul echipei l-a insotit pe tot parcursul procedurii si a semnat formularul la final alaturi de Ramos. Deoarece nu a fost mentionat in acest formular despre Dexametazon, doctorul echipei a fost tapul ispasitor. Mesajul catre UEFA a fost unul clar: Ramos a fost inocent iar doctorul e vinovat. Deoarece Ramos sufera de probleme cronice la genunchiul stang, i-au fost administrate 2 injectii in ziua de dinaintea finalei cu dexametazon. Absenta acestor detalii din formularul de dupa testul doping a fost cauzata de euforia castigarii titlului si anumite "circumstante speciale pentru modul in care a avut loc testul anti-doping". Mai exact, maiestatea sa, Juan Carlos, fostul Rege al Spaniei, a mers la cabinetul doping pentru a-l felicita pe Ramos. In toata aceasta confuzie, doctorul a comis o eroare. "A fost o eroare umana" a fost explicatia doctorului, acesta sustinand ca nu s-a dorit nicio clipa sa fie incalcate regulamentele anti-doping.

UEFA a acceptat explicatia doctorului si a inchis cazul. "Ii cerem doctorului si tie ca pe viitor sa fiti atenti cu completarea formularului de testare antidoping si atenti la declararea medicamentelor administrate". Atat WADA, cat si FIFA pot sa atace decizia UEFA de a inchide cazul.