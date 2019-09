Messi RECUNOASTE ca a cerut transferul lui Neymar: "Barcelona nu a facut tot ce putea ca sa-l aduca!" 

Leo Messi vorbeste deschis despre incercarea Barcei de a-l rascumpara pe Neymar de la PSG.

Messi recunoaste ca a cerut ca Neymar sa fie adus inapoi pe Camp Nou. El sustine ca si-a spus parerea, la fel ca si colegii sai din vestiar. Messi mai spune ca simte ca cei din conducerea Barcei nu au facut tot ce puteau ca sa-l aduca pe brazilian. Griezmann e marea noutate din atacul Barcei in acest sezon.



"Imi doream mult ca Neymar sa vina la noi. Sincer, nu stiu daca Barcelona a facut tot ce putea ca sa-l aduca inapoi, dar e adevarat ca e dificil sa negociezi cu PSG. Neymar e unul dintre cei mai buni jucatori din lume. Iar cu el, la nivel de imagine si sponsori, clubul ar fi facut un pas urias. Eu nu am cerut niciodata transferul lui Neymar, doar mi-am spus parerea in vestiar alaturi de colegi. L-am cerut eu? S-a dovedit ca nu e asa", a spus Messi in Sport de Catalunya.

