Jucatorul REBEL al Barcelonei, asaltat cu oferte! Doua cluburi din Premier League se bat pentru Dembele: Reactia TRANSANTA a catalanilor

Arsenal si Liverpool il vor pe Ousmane Dembele.

Dembele e in razboi cu catalanii, dupa ce acestia s-au saturat sa-i suporte indisciplina si lipsa de punctualitate. Francezul nu a reusit sa se adapteze la stilul lui Ernesto Valverde, fiind inclus in primul 11 intr-un singur merci din ultimele cinci disputate de Barca in La Liga. Acest lucru a dus la ideea ca el ar putea parasi Camp Nou in luna ianuarie.

Chiar daca Arsenal si Liverpool sunt interesate de serviciile francezului, Barcelona neaga orice intentie de a-l vinde pe Dembele.

"Nu exista nicio problema cu Dembele, e un jucator foarte tanar si nu a facut niciun fel de efort pentru a se adapta la jocul Barcelonei. Recunoastem ca este o situatie grea, a recunoscut si el ca are probleme, dar ne straduim ca impreuna sa schimbam situatia aceasta cat mai curand posibil", a spus managerul general al Barcei, Pep Segura, la radio SER.

Pep Segura s-a intalnit cu reprezentantii lui Ousmane Dembele, insa sustine ca acest lucru este perfect normal si ca nu insemana o despartire.

Ousmane Dembele a fost adus la Barcelona in august 2017, de la Borussia Dortmund, in schimbul sumei de 105 milioane de euro.