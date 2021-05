Barcelona a rezolvat transferul asteptat de toata lumea! Eric Garcia a semnat cu clubul catalan. Ce contract va avea spaniolul

Au existat speculatii de anul trecut ca Eric Garcia ar putea ajunge la echipa de pe Camp Nou, iar Barcelona a pornit negocierile inca din decembrie.

Potrivit jurnalistului specialist in transferuri Fabrizio Romano, Eric Garcia a ajuns la un acord cu FC Barcelona si a semnat un contract valabil pana in iunie 2026.

Fundasul spaniol va ajunge la formatia blaugrana, abia de la inceputul sezonului urmator, iar anuntul oficial va veni la startul perioadei de mercato.

Conform sursei citate, Garcia nu a mai avut o oferta de la alte cluburi si si-a dorit sa semneze dintotdeauna cu Barcelona, iar conducatorul clubului, Joan Laporta a fost de acord cu oferta convenita cu agentii sai.

Eric Garcia a fost folosit doar de 10 ori in acest sezon pentru Manchester City, iar Guardiola se astepta ca jucatorul spaniol sa plece la finalul contractului, care expira in aceasta vara.

