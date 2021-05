"Am aranjat o intalnire cu presedintele la finalul sezonului!" Koeman a vorbit despre viitorul sau la Barcelona

Antrenorul olandez i-a preluat pe catalani la inceputul acestui sezon.

Cu un nou sezon care se poate dovedi slab in cazul in care nu vor reusi sa castige La Liga, unde pornesc cu sansa a treia inainte de ultimele 3 meciuri ale stagiunii, catalanii pot avea din nou parte de schimbari pe banca tehnica, dupa ce in ultimii ani mai multi antrenori au incercat sa readuca Barcelona in topul celor mai bune echipe europene, insa fara succes.

Ronald Koeman a vorbit despre viitorul sau si anunta ca va discuta cu presedintele catalnilor la finalul campionatului, aratandu-se increzator cu privire la continuarea colaborarii cu Barcelona.

"Presedintele mi-a aratat incredere inca din prima zi. La finalul sezonului, vom vorbi despre viitor. Eu am semnat un contract pe doi ani, ma vad antrenand aici si sezonul viitor. Daca nu, atunci va vorbi presedintele.

Am aranjat deja o intalnire cu presedintele la finalul sezonului. Mai sunt trei etape de jucat, acum nu e atat de important sa discutam despre viitorul meu. Nu ma simt subevaluat, cei care lucreaza cu mine zi de zi stiu cum lucrez, ei sunt importanti pentru mine. Nu pot castiga batalia cu toata lumea", a declarat Ronald Koeman, potrivit Sport.es.