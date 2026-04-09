Returul este programat marți, 14 aprilie, de la ora 22:00, pe „Wanda Metropolitano”, LIVE TEXT pe Sport.ro. Totuși, Diego Simeone are motive serioase de îngrijorare înaintea duelului decisiv.

Atletico are probleme în defensivă

Prima bătaie de cap vine din linia de apărare. David Hancko s-a accidentat la gleznă și are șanse mici să fie apt pentru retur. În plus, Marc Pubill este suspendat din cauza cumulului de cartonașe galbene.

Simeone nu are soluții stabile nici în restul defensivei. Robin Le Normand a avut evoluții oscilante în acest sezon, iar Clement Lenglet și Gimenez se confruntă și ei cu probleme fizice.

Dilemă uriașă și în poartă

A doua problemă apare între buturi. Jan Oblak, titular incontestabil în ultimii ani, a lipsit aproximativ o lună din cauza unei accidentări. În absența sa, Juan Musso a avut prestații solide și a oferit siguranță echipei.

Potrivit presei spaniole, Simeone nu a decis încă cine va apăra în retur. Oblak a revenit la antrenamente, însă forma lui Musso ridică semne de întrebare privind alegerea finală.

