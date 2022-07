Fotbalistul brazilian a semnat un contract valabil până în 2027, iar în cursul zilei de vineri a semnat contractul și a fost prezentat oficial. Raphinha este al patrulea fotbalist prezentat de gruparea blaugrana după Franck Kessie, Andreas Christensen și Ousmane Dembele, care a semnat un nou contract.

Jucătorul transferat de la Leeds a oferit și primele declarații în tricoul blaugrana, păstrându-și modestia. Raphinha a dezvăluit care sunt idolii săi, spunând că visează să atingă jumătate din nivelul pe care l-au atins ei la Barcelona.

„Sper să fac jumătate din ceea ce au făcut idolii mei brazilieni aici. Este o onoare imensă să mă aflu aici. Am mulți idoli care au trecut pe aici și care au scris istorie. Am visat de mic la acest lucru, atât eu, cât și familia mea. Voi da tot ce am mai bun pentru ca Barca să redevină Barca.

Am vorbit de multe ori cu Xavi, a fost o onoare. Un jucător mare și își construiește o carieră incredibilă ca antrenor. Am încredere că mă pot ridica la dorința lui de a mă face un jucător mare și putem uni asta cu dorința mea de a triumfa”, a declarat Raphinha.

????️ Raphinha: ❝It's a dream come true since I was a kid, and of my family as well. I'm going to give my best.❞ ????❤️ pic.twitter.com/sMlJmKkYw2