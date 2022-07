Marți dimineață, conducerea grupării catalane a trimis oficial o ofertă pentru Raphinha, iar seara jurnalistul sportiv Fabrizio Romano a confirmat că Leeds și Barcelona s-au înțeles reciproc și a publicat mai multe detalii despre transfer.

Brazilianul cotat la 45 milioane de euro va fi prezentat în cel mai scurt timp la noul său club. Raphinha va pune pixul pe foaie și va beneficia de un contract cu formația lui Xavi până în 2027.

Prețul cerut de Leeds catalanilor nu a fost modic deloc. Laporta a scos din buzunar 58 de milioane de euro, sumă fixă, pentru serviciile lui Raphinha și va mai scoate alte nouă milioane în cazul în care brazilianul va evolua bine.

Raphinha to Barcelona, here we go! Full agreement reached with Leeds after today’s bid accepted: €58m fixed fee plus add-ons up to total €67m package. ???????????? #FCB

Raphinha only wanted Barça since February and he’s set to sign until June 2027, time for documents and contracts. pic.twitter.com/JtLXCXa03e