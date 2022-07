Barcelona a trimis oferta oficială pentru Raphinha! Cât oferă catalanii în schimbul brazilianului 

Principalul obiectiv al catalanilor rămâne Robert Lewandowski, însă oficialii echipei negociază intens pentru a realiza și alte mutări. Raphinha este unul dintre fotbaliștii doriți cu insistență de Barcelona încă de la finalul sezonului recent încheiat, iar acum conducătorii de pe Camp Nou au făcut și prima ofertă oficială.

Conform jurnalistului Fabrizio Romano, Barcelona a trimis oferta oficială pentru fotbalistul brazilian, iar oficialii lui Leeds ar fi gata să accepte propunerea. Prețul transferului ar fi de 58 de milioane de euro, însă poate ajunge până la 68 de milioane de euro cu bonusurile incluse în contract.

Negocierile ar fi intrat în faza finală, informează sursa citată, singurul lucru care lipsește ar fi ca Barcelona să primească „undă verde” pentru a-l înscrie pe fotbalistul brazilian. Raphinha s-a aflat și pe lista lui Chelsea, însă a refuzat gruparea londoneză pentru a putea semna cu echipa pregătită de Xavi.

Barcelona have finally submitted the official bid for Raphinha, Leeds are set to accept! €58m fixed fee, up to €68m with add-ons. Deal at final stages. ???????????? #FCB

All parties waiting for Barça to be able and ready to register Raphinha, then it will be signed… here we go soon. pic.twitter.com/byh4hbop1T