Lovitura de TEATRU la Barcelona! Motivul halucinant pentru care Griezmann NU va fi transferat

Antoine Griezmann a anuntat ca pleaca de la Atletico Madrid. Insa nu este dorit nici la Barcelona!

Ceea ce parea o certitudine a devenit extrem de improbabil! Sport de Catalunya anunta ca Barcelona nu il va mai transfera pe Antoine Griezmann! Acesta a anuntat deja ca va pleca de la Atletico Madrid in aceasta vara, urmand sa fie achitata clauza de reziliere.

Daca pana acum presa anunta ca transferul la Barca este iminent, urmand ca Barcelona sa o contacteze pe Atletico pentru a o informa ca va plati clauza, situatia s-a schimbat la 180 de grade. Asta deoarece conducerea clubului a primit un mesaj clar din partea jucatorilor: Griezmann nu este dorit!

Astfel, conducerea clubului se poate alege cu o revolta a jucatorilor daca il transfera pe Griezmann. Iar jucatorul este si el intr-o situatie ingrata dupa ce a anuntat deja ca pleaca de la Atletico. Pentru Griezmann exista si varianta PSG.

Motivele pentru care vestiarul nu il vrea

Jurnalistii catalani citeaza surse multiple din vestiarul Barcelonei cu privire la aceasta situatie incredibila. Daca pana acum jucatorii cu greutate nu s-au implicat in ceea ce priveste jucatorii pe care Barcelona se pregatea sa-i transfere, acum vestiarul i-a transmis un mesaj clar presedintelui Josep Maria Bartomeu: nu il vor pe Griezmann.

Unul dintre motive este modul in care atacantul francez s-a comportat vara trecuta cand a fost dorit de Barcelona. Mai multi jucatori au declarat public ca il asteapta, insa Griezmann a ales intr-un mod public sa anunte ca o refuza pe Barca pentru a ramane la Atletico. Vestiarul a considerat un afront flirtul lui Griezmann cu Barcelona incheiat intr-un mod care a umilit clubul.

Jucatorii Barcelonei sunt constienti ca nici fanii nu sunt incantati de acest transfer: intr-un sondaj pe site-ul Sport din Catalunya, 66% din cei peste 50.000 de votanti s-au declarat impotriva mutarii. Jurnalistii catalani mai spun ca si jucatorii care sunt mai apropiati de Griezmann nu au vorbit deloc cu el, Leo Messi precizand in fata colegilor ca nu l-a sunat pe Griezmann asa cum s-a speculat.

Daca in urma cu un an jucatorii vorbeau despre posibilitatea ca Antoine Griezmann sa ajunga la Barcelona, acum jucatorii nu au declarat nimic pe subiect, desi speculatiile au inceput de cateva saptamani bune. In schimb, mai multi jucatori si-au manifestat public dorinta ca De Ligt sa fie adus de Barca, alaturi de Frenkie De Jong, cel care a semnat deja.

Nu in ultimul rand, jucatorii Barcelonei considera ca Antoine Griezmann nu este un jucator de care echipa sa aiba nevoie in acest moment, nefiind o prioritate pentru intarirea echipei postul pe care joaca francezul.